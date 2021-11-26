Нижегородцы смогут посетить массовое катание только при наличии QR-кодов

Только каток на стадионе «Труд» будет доступен для массовых катаний в ближайшие выходные 26-27 ноября. Как рассказали «Комсомолке» в администрации стадиона, купить билеты будет можно только при наличии QR -кодов.

Как указано на сайте спортивной школы «Сормово» в разделе «Массовые катания», в связи с указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина от 22октября, меняются условия посещения ледовой арены. Так, наличие подтверждения о вакцинации обязательно. Кроме того, оказание услуг проката, гардероба, раздевалок временно приостановлено. Посещение осуществляется только при наличии маски.

Что касается катка «Катушка» в Автозаводском парке, он проработал 2 дня и закрылся ввиду оттепели. Сотрудница катка подчеркнула, что для хорошего состояния льда необходимо, чтобы похолодало хотя бы до -5, но в выходные прогнозируют оттепель, поэтому каток работать не будет. Доступ на этот каток тоже осуществляется только по QR-кодам.

Также известно, что другие городские катки пока не открыты. Например, «Динамо» зальют только в декабре.

Напомним, что в новом указе губернатора от 24 ноября введены некоторые послабления по поводу допуска по QR-кодам, однако они не коснулись посещения массовых мероприятий и спортивных объектов.

КОНКРЕТНО

Расписание массовых катаний на стадионе «Труд»:

27 ноября

- 1 сеанс отменен

- 2 сеанс 18:30 -20:30

28 ноября

- 1 сеанс 15:30 -17:30 - Подготовка льда 17:30 -18:30 - 2 сеанс 18:30 -20:30

Стоимость билетов: - Взрослый билет (2 часа) – 200 рублей; - Детский билет (возраст до 7 лет) – бесплатно; - Взрослый билет (сопровождающий ребенка, 2 часа) – 200 рублей; - Детский билет (возраст от 7 до 10 лет включительно) – 100 рублей; - Заточка коньков — 150 рублей