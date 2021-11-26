Отопление и горячую воду частично отключат в трех районах Нижнего Новгорода 26 ноября

Отопление и горячую воду отключат по некоторым адресам в трех районах Нижнего Новгорода 26 ноября. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Сормовском районе у жителей дома №14 по улице Дубравной отключат горячую воду – её не будет с 9 до 14 часов.

В Канавинском и Нижегородском районах запланированы отключения отопления. В частности, с 9 до 15 часов тепла не будет в доме №32 по улице Акимова, а с 13 до 16 часов отключат отопление в домах №№ 27 и 29в по улице Ильинской.

Отключения связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.

Напомним, вчера 140 домов в центре Нижнего Новгорода остались без отопления из-за ремонта на трубопроводе.