140 домов в Нижнем Новгороде останутся без отопления и горячей воды 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба «Теплоэнерго».

Так, предупредительный ремонт на трубопроводе диаметром 700мм проведут по адресу улица Невзоровых, 47. Уточняется, что проведение ремонтных работ необходимо для повышения надежности теплоснабжения на участке магистральной теплосети.

Во время подготовки к проведению работ в микрорайоне будут снижены параметры теплоносителя - с 05:00 до 08:00. А с 08:00 до 20:00, во время самих работ, ограничат подачу ресурсов в 140 домов - по улицам Ванеева, Генкиной, Дунаева, Невзоровых, Ижорская, Ошарская, Полтавская, Панина и Республиканская.

Напомним, что отопительный сезон досрочно начался в Нижнем Новгороде с 15 сентября 2021 года.

В первый день официального старта отопительного сезона, 15 сентября, Теплоэнерго обеспечило теплом более 2100 объектов в зоне своей ответственности. Тепло начало поступать в треть жилых домов, подключенных к сетям компании, 70% детских садов и две трети школ. Всего к сетям компании подключено 700 социальных объектов, среди них 259 детских садов и 169 школ.