Нижегородский Минздрав прокомментировал слухи о выписке пенсионерки с 70% поражения лёгких

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал в своём Instagram слухи о пенсионерке, которую выписали из больницы с 70% поражения лёгких из-за коронавируса. Ранее ложная информация распространилась в сети. В городской клинической больнице №29 уже высказались насчёт незаслуженных обвинений.

– Пациентка поступила с 70% поражения лёгких, а выписана с 30% с положительной динамикой, – рассказал Давид Мелик-Гусейнов. – ПЦР-тест до выписки один – сомнительный, второй при выписке – отрицательный.

Он также заметил, что критерии выписки были полностью соблюдены: анализы женщины были в норме, зависимости от кислорода не было, а сатурация составила 97%.

– Учитывая возраст пациентки, был предложен перевод в госпиталь долечивания или на амбулаторное наблюдение. Нельзя спешить с выводами, опираясь на реплику в инстаграме, – резюмировал министр.