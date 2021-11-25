В ГКБ №29 Нижнего Новгорода опровергли выписку пенсионерки с 70% поражения лёгких

В городской клинической больнице №29 в Нижнем Новгороде опровергли информацию о выписке пожилой женщины с 70% поражения лёгких. Ранее слухи о том, что больную коронавирусом пенсионерку отправили домой, распространились в сети. "Комсомольская правда" направила запрос в министерство здравоохранения Нижегородской области.

– В городской клинической больнице № 29 после предварительной проверки не обнаружили пациентки такого возраста с указанным диагнозом и показателями. Родственникам рекомендуется обратиться в администрацию больницы напрямую, – ответили со ссылкой на администрацию медучреждения. – В отдельных случаях и при наличии показаний пациентам предлагается выписка из красной зоны. Выписывают только пациентов, не нуждающихся в стационарном лечении, с переводом их на долечивание в специализированные медицинские учреждения. Пациент от долечивания может отказаться.