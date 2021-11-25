Минздрав нашел нарушения в работе Заволжской городской больницы

Минздрав Нижегородской области обнаружил нарушения в работе Заволжской городской больницы, в частности в филиале № 1 Городецкой ЦРБ. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки было установлено, что в больнице не исполнялись должностные и функциональные обязанности, клинические рекомендации, а также приказы и методические рекомендации не только регионального Минздрава, но и страны.

Руководство медучреждения попросили устранить выявленные нарушения.

Напомним, ранее медики жаловались, что к ним в Заволжскую больницу привозят больных коронавирусом, хотя они их лечением не занимаются. В связи с этим в медучреждении происходит смешение потоков больных, что является значительным нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

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