Врачи Заволжской городской больницы недовольны доставкой ковидных больных

Медики Заволжской городской больницы — филиала Городецкой ЦРБ — жалуются на доставку к ним коронавирусных больных. Дело в том, что учреждение не предназначено для их лечения. В Заволжье ковидных больных возят из-за неоконченного ремонта в реанимации Городецкой ЦРБ, а именно там находится госпиталь для четырёх районов Нижегородского региона. Этими сведениями поделились в "Коммерсантъ-Приволжье".
Заволжские врачи возмущены нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Отмечено, что городская Дума Заволжья обещает рассмотреть вопрос смешения потоков больных, а администрация городецкой ЦРБ все нарушения отрицает. В том числе администрация заверяет, что реанимация в Городце возобновит работу уже в начале ноября.
В настоящий момент, по словам заволжских медиков, их больница стала рассадником коронавируса, так как в реанимацию и на компьютерную томографию к ним привозят заражённых.
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