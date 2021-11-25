Рыбака спасли из Волги на Гребном канале в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел утром 25 ноября. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Рыбак чуть не утонул на Гребном канале в Нижнем Новгороде утром, 25 ноября, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Сообщение о происшествии на воде поступило в экстренную службу в 9:10 утра.

В районе дома 112А по улице Печеры Слобода в реке Волге находился мужчина. Сотрудники городского аварийно-спасательного отряда спасли его и доставили на берег. Личность мужчины устанавливается.

Напомним, спасатели предупреждают нижегородцев, несмотря на отрицательные температуры воздуха, лед на водоемах еще не встал и выходить на них опасно.

- Не выходите на первый лед! Не подвергайте свою жизнь опасности! Особое внимание уделите детям, расскажите им об опасности выхода на непрочный лёд. Интересуйтесь, где ваш ребёнок проводит свободное время, не разрешайте гулять вблизи водоемов, - добавили в региональном МЧС.

Ранее сообщалось, что в Бутурлинском районе при странных обстоятельствах погиб рыбак. Он отправился рыбачить на реку Пьяну и был найден мертвым спустя несколько часов.