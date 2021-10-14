Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 октября 2021 11:00

Рыбак погиб при странных обстоятельствах на реке в Бутурлинском районе

Его бездыханное тело нашли местные жители
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Следователи выясняют причину гибели рыбака, тело которого обнаружили в Бутурлинском районе 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

- Ранним утром 62-летний житель рабочего поселка Бутурлино отправился на велосипеде на Пьяну, чтобы порыбачить. Спустя несколько часов местные жители нашли его бездыханное тело в реке, - рассказали в следкоме.

Что случилось с рыбаком, предстоит выяснить в ходе проведения экспертизы. Однако при визуальном осмотре места происшествия следователи никаких телесных повреждений у мужчины не обнаружили.

- С целью установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, - подчеркнули в ведомстве.