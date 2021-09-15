Отопительный сезон досрочно начинается в Нижнем Новгороде с 15 сентября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам МСУ досрочно приступать к началу отопительного сезона. Подача тепла в дома начнётся с сегодняшнего дня, 15 сентября. Поручение на этот счёт губернатор дал во время своей поездки в городской округ города Чкаловск.

– Понятно, что есть нормативы: должна быть стабилизация температурного режима на уровне менее 8 градусов в течение 5 суток. И планировалось начать отопительный сезон позже, но поступает много жалоб, и ясно, что морозить людей нельзя, – подчеркнул Глеб Никитин. – Надо такие решения принимать оперативно. В некоторые социальные учреждения тепло уже поступает с начала прошлой недели. Сейчас будут подключаться и жилые дома, в том числе в Нижнем Новгороде. В этой работе участвует много субъектов, в частности домоуправляющие компании. Будем держать ситуацию на контроле.

– В связи с резким похолоданием принято решение о старте отопительного сезона. Ресурсоснабжающие организации к этому сроку должны были завершить процедуру пробных топок и подготовить систему к запуску. Обращаю внимание, что с начала кампании до момента, когда тепло поступит в каждую квартиру нужно не менее 3-5 дней. Всё будет зависеть не только от работы ресурсоснабжающих организаций, но и ДУКов, ТСЖ, – обратил внимание мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – Для получения оперативной информации начнут работать горячие линии как в департаменте жилья, так и в районах города. Надеюсь, что коммунальщики сделают старт отопительного сезона максимально комфортным.

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