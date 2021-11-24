30,7 млн рублей получат нижегородские театры на возмещение убытков в связи с ограничениями, связанными с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Городской думы Нижнего Новгорода.

Так, Городская Дума одобрила внесение изменений в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год и на период 2022 – 2023 годов на заседании в среду, 24 ноября 2021 года. Теперь доходная и расходная части бюджета города на текущий год увеличили на 907 млн рублей, из них 809,7 млн рублей - межбюджетные трансферты, 94,4 млн рублей – собственные доходы.

Пострадавших от распространения COVID-19 организациям выделят 70,6 млн рублей из межбюджетных трансфертов на возмещение затрат - оплату коммунальных услуг и оплату труда работников. Из собственных доходов муниципальным театрам направят 30,7 млн рублей. Еще 5,8 млн рублей выделено на увеличение фонда оплаты труда учреждений культуры.

Напомним, что городской бюджет Нижнего Новгорода увеличили почти на 1 миллиард рублей.

Как сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, доходы увеличат на 907 миллионов рублей за счет увеличения собственных доходов на 94,4 млн рублей и межбюджетных трансфертов на 809,7 млн рублей.

Дополнительные доходы направят на расселение граждан, выплаты пострадавшим от пандемии театрам, покупку установок виртуальной реальности для уроков безопасности в школах, а также на оказание социальной помощи нижегородцам.

Таким образом, параметры бюджета на 2021 год обновили: доходы городского бюджета теперь составят 45, 9 млн рублей, а расходы – 47, 8 млн рублей.