Городской бюджет Нижнего Новгорода увеличили почти на 1 миллиард рублей. Такое решение приняли депутаты городской Думы на заседании в среду, 24 ноября.

Как сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, доходы увеличат на 907 миллионов рублей за счет увеличения собственных доходов на 94,4 млн рублей и межбюджетных трансфертов на 809,7 млн рублей.

- За счет межбюджетных трансфертов оплатим 70,6 миллионов в виде субсидий организациям, пострадавшим от пандемии. Также деньги из вышестоящих бюджетов направим на комплектование книжных фондов, создание модельной муниципальной библиотеки, и техническое оснащение театра «Вера», – уточнил Юрий Шалабаев.

Также стало известно, что дополнительные доходы направят на расселение граждан, выплаты пострадавшим от пандемии театрам, покупку установок виртуальной реальности для уроков безопасности в школах, а также на оказание социальной помощи нижегородцам.

Таким образом, параметры бюджета на 2021 год обновили: доходы городского бюджета теперь составят 45, 9 млн рублей, а расходы – 47, 8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 9 миллиардов рублей дополнительно поступили в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год.

Глава приволжской столицы Юрий Шалабаев напомнил, что изначально бюджет города был принят с определёнными параметрами: доходы – 36,5 миллиарда рублей, расходы – 36,8 миллиарда рублей.

– Параметры бюджета на заседаниях городской Думы ежемесячно корректировались в большую сторону. На 1 ноября план по доходам составляет уже 45,4 миллиарда рублей, план по расходам – 47,3 миллиарда рублей, – рассказал Юрий Шалабаев. – Собственные расходы по сравнению с первоначальным планом выросли на 3,7 миллиарда рублей.