Глеб Никитин поручил органам МСУ провести отчетные мероприятия по реализации нацпроектов в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, оперативное совещание по реализации национальных проектов в регионе прошло в среду, 24 ноября. Его провел губернатор Нижегородской области.

- Работа по нацпроектам остается для нас приоритетной. В конце декабря предстоит дать ей соответствующую оценку на итоговом заседании правительства Нижегородской области, - уточнил Глеб Никитин.

Он отметил, что сейчас им предстоит начать серию отчетов для того, чтобы пошагово проанализировать реализацию всех нацпроектов.

Напомним, что городской бюджет Нижнего Новгорода увеличили почти на 1 миллиард рублей.

Как сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, доходы увеличат на 907 миллионов рублей за счет увеличения собственных доходов на 94,4 млн рублей и межбюджетных трансфертов на 809,7 млн рублей.

Дополнительные доходы направят на расселение граждан, выплаты пострадавшим от пандемии театрам, покупку установок виртуальной реальности для уроков безопасности в школах, а также на оказание социальной помощи нижегородцам.