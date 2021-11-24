30 новых машин скорой помощи получили малые города и села в Нижегородской области Фото: Юлия Горшкова/ИА «Время Н»

В среду, 24 ноября, 30 новых машин скорой помощи получили малые города и села в Нижегородской области. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram.

Губернатор Нижегородской области рассказал, что новые машины предназначены для оказания медпомощи жителям малых городов и сельских поселений. Примечательно то, что 21 из них – это автомобили «ГАЗель NEXT» и «Соболь 4х4», которые производит Горьковский автомобильный завод.

- Сегодня передаем 30 новых машин скорой медицинской помощи. За последние несколько лет нам уже поступило более 160 новых автомобилей. С учетом нынешней партии машин мы сможем снизить процент износа автопарка до 15 процентов к следующему году, а к 2024-му – провести полное обновление автопарка скорой помощи, - уточнил Глеб Никитин.

Скоро ввтомобили поступят в центральные районные больницы, городских и муниципальных округов Нижегородской области. По словам губернатора Нижегородской области, все автомобили, 21 «ГАЗ» и 9 «УАЗ», оборудованы в соответствии с современными требованиями и имеют повышенную проходимость.

Глеб Никитин также напомнил, что в 2021 году в рамках программы модернизации первичного медицинского звена закупят более 320 автомобилей для медучреждений.

Напомним, что 15 ноября в школы Нижегородской области передали 137 новых автобусов. Школьные автобусы «ГАЗ» и «ПАЗ» получат 50 муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области, а также 25 государственных образовательных организаций региона.

Губернатор Нижегородской области рассказал, что потребность текущего года на автобусы для школьников на 100% закрыта. По его словам, всего в регионе теперь около 590 таких автобусов.