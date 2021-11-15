137 новых автобусов передали в школы Нижегородской области Фото: Пресс-служба РИК НРО «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

137 новых автобусов передали в школы Нижегородской области. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram.

Губернатор Нижегородской области рассказал, что потребность текущего года на автобусы для школьников на 100% закрыта. По его словам, всего в регионе теперь около 590 таких автобусов.

- Если считать с поступлением этого года – 137 автоьусов, то в послежние годы было закуплено 434 новых машины. По сути, мы обновили три четверти парка, - уточнил Глеб Никитин.

Школьные автобусы «ГАЗ» и «ПАЗ» получат 50 муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области, а также 25 государственных образовательных организаций региона. Автобусы полностью соответствуют всем стандартам и нормам по перевозке школьников, прежде всего – требованиям по безопасности, надежности, эргономичности.

Также по словам губернатора, важно отметить, что в этом году поставка автобусов осуществлялась, в частности, в коррекционные школы, дома-интернаты.

- И хотя там нет ежедневной необходимости в доставке детей до учебного учреждения, потому что организовано постоянное проживание, но при этом потребность все равно огромная. Школьники выезжают на экскурсии, также сейчас реализуется много культурных программ, - добавил Глеб Никитин.

Ранее эти учебные заведения в большом стандартном общеобразовательном «пакете» не учитывались, но сейчас этот вопрос наконец решили.

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