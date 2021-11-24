Участок трассы Лукоянов – Гагино – Салганы отремонтировали в Нижегородской области Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Участок дороги Лукоянов – Гагино – Салганы отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Лукояновском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- На этой дороге довольно высокий трафик – около 1500 автомобилей в сутки. Дорога играет важную роль в экономике юга Нижегородской области, это одна из основных транспортных артерий для работающих здесь сельхозпредприятий. На ненормативное состояние этого трехкилометрового участка автомобилисты жаловались больше всего, - сообщил директор ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» Леонид Самухин.

Трасса соединяет три района Нижегородской области, протяженность отремонтированного участка составила 3,35 км. Из-за плохого состояние дороги было необходимо укреплять ее основание - сверху уложили слой асфальтобетона, отремонтировали обочины, очистили полоса отвода от кустарника. Стоимость ремонта составила 25 млн рублей.

В 2022 году в Лукояновском районе по нацпроекту отремонтируют еще 14,4 км дорог.

Напомним, что участок дороги Первомайск - Стеклянный отремонтировали в ноябре в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области.

Ремонтировать дорогу начали еще в прошлом году, тогда восстановили только первые три километра всего участка. Остальные работы окончательно доделали в 2021 году.