Участок дороги Первомайск - Стеклянный отремонтировали в Нижегородской области Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Участок дороги Первомайск - Стеклянный отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ремонтировать дорогу начали еще в прошлом году, тогда восстановили только первые три километра всего участка. Остальные работы окончательно доделали в 2021 году.

- Этот участок важен для жителей близлежащих населенных пунктов – Сарова, Первомайска. Кроме того, это часть пути в Мордовский заповедник. Поэтому важно было отремонтировать здесь дорогу. Ямочного ремонта явно было недостаточно, дорога находилась в неудовлетворительном состоянии. Теперь же автомобилисты смогут ездить по ней с максимальным комфортом, учтена и безопасность пешеходов, - сообщил директор ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» Леонид Самухин.

Так, выполнили фрезерование старого покрытия, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия с гранитным щебнем, укрепили обочины гранулятором, а также нанесли горизонтальную разметку со светоотражающими элементами. Стоимость ремонта составила 130 млн рублей.

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