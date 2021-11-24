Работающие в «красной зоне» медики Борской ЦРБ получили фруктовые наборы

Во вторник, 23 ноября, прошел всероссийский проект взаимопомощи #МыВместе. Нижегородские волонтеры доставили медикам, работающим в «красной зоне» Борской ЦРБ, фруктовые корзины. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Примечательно, что к акции участницы конкурса и фестиваля красоты «Миссис Бор», которые захотели порадовать и поблагодарить врачей и медсестер своего города фруктами, орехами и сухофруктами.

- Добро всегда имеет цепную реакцию. Вслед за Нижним Новгородом к нашей акции «Маленькие радости для врачей» присоединяются и другие города и районы Нижегородской области. Среди них - и Бор, - уточнил глава исполкома ОНФ Нижегородской области Алексей Алехин.

Напомним, что автоволонтеры помогают медицинским учреждениям Нижнего Новгорода. 25 добровольцев на личных автомобилях довозят врачей до пациентов и доставляют лекарства.

Они доставляют медицинских работников к пациентам, что позволяет охватить как можно больше вызовов. Помимо этого, они отвозят лекарства пациентам и биоматериал до лабораторий.

Так, например, добровольцы на автомобилях помогали в городской поликлинике №4 Канавинского района в понедельник, 8 ноября.

Для того чтобы стать автоволонтером, необходимо зарегистрироваться на сайте, затем дождаться звонка из регионального отделения и пройти собеседование.