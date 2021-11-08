Автоволонтеры помогают медицинским учреждениям Нижнего Новгорода Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Автомобилисты оказывают помощь медработникам в поликлиниках Нижнего Новгорода в период коронавируса. Об этом сообщает НРО ВОД «Волонтеры Победы».

Так, например, добровольцы на автомобилях помогали в городской поликлинике №4 Канавинского района в понедельник, 8 ноября.

- Сейчас медицинские организации, в первую очередь поликлиники, работают с увеличенной нагрузкой. Это связано с повышением заболеваемости коронавирусом, продолжающейся диспансеризацией и вакцинацией. На всех этих направлениях требуются дополнительные ресурсы. Волонтеры Победы активно помогают, и мы очень рады этой помощи. Надеемся, что наше взаимодействие будет продолжаться, - поделилась главный врач городской поликлиники №4 Канавинского района Инна Пудова.

Автоволонтеры доставляют медицинских работников к пациентам, что позволяет охватить как можно больше вызовов. Помимо этого, они отвозят лекарства пациентам и биоматериал до лабораторий.

- В Нижнем Новгороде у нас работают 25 автоволонтеров. За одной поликлиникой закреплены один или два человека, которые помогают в развозе врачей, доставке лекарств. Всего волонтеры Победы оказывают помощь в 20 медицинских учреждениях, - сообщила исполнительный директор НРО ВОД «Волонтеры Победы» Дарья Лежнина.

Для того чтобы стать автоволонтером, необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф, затем дождаться звонка из регионального отделения и пройти собеседование.

При отсутствии возможности пройти регистрацию на сайте необходимо обратиться по телефону 8 (831) 410-81-10 или написать сообщение в группе во «ВКонтакте» «Волонтеры Победы. Нижегородская область»: vk.com/niznovgorod.zapobedu.

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