9 млрд рублей дополнительно поступили в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год

9 миллиардов рублей дополнительно поступили в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год. Об этом заявил мэр города Юрий Шалабаев.

Глава приволжской столицы напомнил, что изначально бюджет города был принят с определёнными параметрами: доходы – 36,5 миллиарда рублей, расходы – 36,8 миллиарда рублей.

– Параметры бюджета на заседаниях городской Думы ежемесячно корректировались в большую сторону. На 1 ноября план по доходам составляет уже 45,4 миллиарда рублей, план по расходам – 47,3 миллиарда рублей, – рассказал Юрий Шалабаев. – Собственные расходы по сравнению с первоначальным планом выросли на 3,7 миллиарда рублей.

Мэр добавил, что эти средства пошли на развитие и поддержку социальной сферы, "финансовое оздоровление предприятий города", благоустройство существующих и создание новых общественных пространств, ремонт дорог, повышение туристической привлекательности и комфорта для жителей Нижнего Новгорода.

Также в нижегородском департаменте финансов отметили, что на момент 1 ноября доходы бюджета города составили уже 70% (31 миллиард 322 миллиона рублей) от плана.

– Это на 4,8 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году, – заверили в ведомстве.

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