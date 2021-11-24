Дороги на улицах Комитетской, Фубровской и Биробиджанской отремонтируют в 2022 году

Девять заявок поступило от сормовичей для реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». Об этом сообщает районная администрация.

- В следующем году сормовичи в рамках проекта предлагают отремонтировать дороги в зоне частной застройки на улицах Перова, Комитетской, Унженской, Формовочной, Фубровской, Биробиджанской. Кроме того, есть инициатива отремонтировать тротуар на ул. Вождей Революции, а также установить детскую и спортивную площадку на бульваре Юбилейном и улице Никиты Рыбакова, - уточнил исполняющий обязанности главы администрации Сормовского района Алексей Рыболовлев.

Проголосовать за проекты можно на сайте до 22 декабря 2021, а также по номеру 8-800-222-79-45.

- В каждом районе области уже есть успешные примеры инициатив, реализованных в рамках проекта «Вам решать!». Нижегородская область одной из первых стала внедрять механизмы инициативного бюджетирования, – добавил Глеб Никитин.

Напомним, что 84 инициативных проекта предложили жители Нижнего Новгорода для реализации в 2022 году по программе «Вам решать!».

Так, общая сумма представленных инициатив составила более 207 млн рублей, из них более 53 млн рублей – софинансирование городского бюджета.

46 проектов из всех касаются ремонта дорог, еще 15 – развития спортивной инфраструктуры: ремонт спортплощадок, хоккейных коробок, установка воркаутов.

Нижегородцы предложили пять проектов по направлению «Наша инициатива»: среди них ремонт дворов в Ленинском районе, ремонт и перенос бюста Михаила Бонч-Бруевича в Нижегородском районе.