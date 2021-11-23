84 инициативных проекта на 2022 год предложили жители Нижнего Новгорода

84 инициативных проекта предложили жители Нижнего Новгорода для реализации в 2022 году по программе «Вам решать!». Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Так, общая сумма представленных инициатив составила более 207 млн рублей, из них более 53 млн рублей – софинансирование городского бюджета.

- Больше всего проектов –19 – предложено в Нижегородском районе. На втором месте по количеству выдвинутых инициатив граждан Автозаводский район – 14 проектов. На третьем месте Канавинский район с 12 проектами, – уточнил Юрий Шалабаев.

Он также отметил, что 46 проектов из всех касаются ремонта дорог, еще 15 – развития спортивной инфраструктуры: ремонт спортплощадок, хоккейных коробок, установка воркаутов.

Нижегородцы предложили пять проектов по направлению «Наша инициатива»: среди них ремонт дворов в Ленинском районе, ремонт и перенос бюста Михаила Бонч-Бруевича в Нижегородском районе.

Еще четыре проекта, по словам Юрия Шалабаева, предполагают комплексное благоустройство общественных пространств в центре города и в Канавинском районе.

Напомним, что в парке имени Я.М. Свердлова начали устанавливать новую детскую площадку.

Так, монтажные работы будут идти до конца недели, а с 1 декабря детская площадка уже будет готова для юных посетителей парка и их родителей.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что более 130 детских игровых комплексов установят до конца года в Нижнем Новгороде.