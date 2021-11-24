Роспотребнадзор: Вводить QR-коды в общественном транспорте в Нижегородской области пока не планируется

В Нижегородской области пока не планируют перенимать практику Татарстана и вводить QR-коды в общественном транспорте. Об этом на брифинге сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

- Это довольно сложно технически сделать. Поэтому мы пока смотрим на практику других регионов, - пояснила Наталья Садыкова. – К тому же, это серьезно социально ограничивает права населения. Пока мы эти меры вводить не планируем.

Напомним, накануне в Нижегородской области была введена обязательная вакцинация людей старше 60 лет. Как отметили в ведомстве, прежде всего, эта мера касается Минздрава.

- Ответственности для граждан не будет, этот документ для министерства здравоохранения, чтоб подготовить достаточное количество вакцины, помочь в вакцинации маломобильным группам, увеличить охват вакцинированных, так как во многих местах доступ только по QR, - пояснили в ведомстве.

Между тем, QR-коды в Нижегородской области действуют уже практически во всех общественных местах. Попасть без кода можно только в продуктовые магазины и аптеки.