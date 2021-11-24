Роспотребнадзор рассказал, что грозит пожилым нижегородцам за отказ от вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор разъяснил, какая ответственность предусмотрена для нижегородцев старше 60 лет, отказавшихся пройти вакцинацию от COVID-19. Как выяснилось, наказывать пенсионеров не будут – об этом ведомство сообщило в соцсетях, отвечая на вопросы интернет-пользователей. Ведомство также прокомментировало постановление об обязательной вакцинации пожилых людей, которое накануне подписала главный санитарный врач региона Наталия Кучеренко.

- Ответственности для граждан не будет, этот документ для министерства здравоохранения, чтоб подготовить достаточное количество вакцины, помочь в вакцинации маломобильным группам, увеличить охват вакцинированных, так как во многих местах доступ только по QR, - пояснили в ведомстве.

Напомним, согласно постановлению главного санитарного врача региона от 23 ноября, лица старше 60 лет должны сделать первый компонент вакцины в срок до 17 декабря, второй – до 7 января 2022 года.

Обеспечение вакцинации поручено министерству здравоохранения региона: ведомство должно определить потребность в вакцине, обеспечить работу вакцинальных пунктов, не допуская скопление людей около прививочных кабинетов, а также организовать вакцинацию для маломобильных граждан, в том числе на дому.