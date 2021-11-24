Более 1,5 млн человек привились от COVID-19 в Нижегородской области. Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.
По данным на утро 24 ноября, всего привито 1 501 174 нижегородцев, сколько из них получили второй компонент – не сообщается.
- Спасибо, что боретесь вместе с нами, - написал в Instagram Давид Мелик-Гусейнов.
По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (2 749 человек), Санкт-Петербург (1 060 человек) и Московская область (1 871 человек).
Кроме того, в Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет.
Согласно документу, опубликованному на сайте регионального управления Роспотребнадзора, первый компонент вакцины пожилые нижегородцы должны сделать в срок до 17 декабря, второй – до 7 января 2022 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!