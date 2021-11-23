Нижегородский театр «Вера» отметил тридцатилетие

Нижегородский «Детский театр «Вера» отметил свой юбилей, ему ичсполнилось 30 лет со дня основания. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов поздравил коллектив театра с праздником.

- Театр «Вера» неразрывно связан с судьбой Нижнего Новгорода, и сегодня невозможно представить нашу жизнь и все театральное пространство без него. Работу, которую проделал коллектив театра и его руководители, сложно оценить. Дети, которые приходили сюда маленькими, сейчас уже приводят на спектакли своих детей, - отметил Леонид Стрельцов.

Заместителя директора, заслуженного работника культуры России Веру Горшкову, которая и создала сам театр, и главного бухгалтера Наталью Шалаеву отметили благодарностью главы Нижнего Новгорода.

Напомним, что сорок ветеранов труда получили памятные медали в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Медали вручил заместитель главы администрации города Леонид Стрельцов.

Среди награжденных были ветеран Великой Отечественной войны, почетный ветеран Нижнего Новгорода Валентин Ульянов, член Совета ветеранов учителей Лидия Хухрева, член Совета ветеранов ПАО ГАЗ Галина Теселкина, врач-терапевт городской поликлиники №7 Нижегородского района Ирина Миленина и другие.

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