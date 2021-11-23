40 ветеранов труда получили медали в честь 800-летия Нижнего Новгорода

Сорок ветеранов труда получили памятные медали в честь 800-летия Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Медали вручил заместитель главы администрации города Леонид Стрельцов.

- Каждый из вас имеет почетные звания. Вы в течение своей жизни очень много сделали для нашего города. Многие восстанавливали его в послевоенные годы, развивали Горький. Трудно переоценить ваши заслуги. Я уверен, что медаль в честь 800-летия Нижнего Новгорода станет важной наградой и еще раз подчеркнет бесценность вашего трудового и жизненного пути, - отметил Леонид Стрельцов.

Среди награжденных были ветеран Великой Отечественной войны, почетный ветеран Нижнего Новгорода Валентин Ульянов, член Совета ветеранов учителей Лидия Хухрева, член Совета ветеранов ПАО ГАЗ Галина Теселкина, врач-терапевт городской поликлиники №7 Нижегородского района Ирина Миленина и другие.

Напомним, что восемь нижегородских врачей получили памятные медали в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Медали вручил глава города Юрий Шалабаев. Он отметил, что рад лично поздравить людей, которые творят благие дела и внесли внушительный вклад в развитие города.