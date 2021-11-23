Детскую площадку начали устанавливать в парке имени Я.М. Свердлова Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В детском парке имени Я.М. Свердлова началась установка новой современной игровой площадки. Ее установят вместо старого аварийного игрового комплекса. Об этом сообщает МАУК «Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода».

- На детской площадке разместится игровое оборудование, которое включает в себя набор конструктивных сооружений, способствующих физическому и умственному развитию, оказывая при этом благоприятное воздействие на социальную адаптацию ребёнка, - уточнили в МАУК «Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода».

Так, монтажные работы будут идти до конца недели, а с 1 декабря детская площадка уже будет готова для юных посетителей парка и их родителей.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что более 130 детских игровых комплексов установят до конца года в Нижнем Новгороде.

- Новые детские площадки появляются во всех районах города. Запрос на их установку достаточно высок – это видно и по активности жителей в проекте «Вам решать!», где они голосуют за установку детских и спортивных площадок, и по обсуждениям проектов благоустройства общественных пространств, - отметил глава Нижнего Новгорода.

Напомним, что сквер на улице Дьяконова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода благоустроят в 2022 году по национальному проекту «Жильё и городская среда».

Известно, что проект нового общественного пространства уже обсудили с местными жителями. А глава Нижнего Новгорода сегодня, 16 ноября, лично проверил качество новой детской площадки на улице Дьяконова - у домов № 24, 26, 28. Ее установили по просьбе местных жителей.