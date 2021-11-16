Сквер на улице Дьяконова в Нижнем Новгороде благоустроят в 2022 году

Сквер на улице Дьяконова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода благоустроят в 2022 году по национальному проекту «Жильё и городская среда». Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Известно, что проект нового общественного пространства уже обсудили с местными жителями. А глава Нижнего Новгорода сегодня, 16 ноября, лично проверил качество новой детской площадки на улице Дьяконова - у домов № 24, 26, 28. Ее установили по просьбе местных жителей.

- По поручению губернатора на улице Дьяконова установили новую детскую площадку, оборудованную специальным безопасным покрытием из резиновой крошки, с горкой, качелями, каруселью, песочницей, лавочками и урнами, - уточнил Юрий Шалабаев,

Своими впечатлениями также поделились местные жители, которые раньше были вынуждены ходить с детьми на другие игровые площадки.

- Площадку установили быстро, и все сразу пошли сюда гулять. Родители и дети уже оценили достоинства площадки – разнообразные игровые элементы и безопасное покрытие, которое не травмирует ребёнка при падении и помогает сохранять одежду в чистоте, - поделилась обратившаяся с просьбой к главе региона Тамара Лактионова.

По словам Юрия Шалабаева, установка новой площадки стала началом благоустройства прилегающего сквера.

- За обновление этой территории проголосовали жители по нацпроекту «Жильё и городская среда», работы начнутся в следующем году, - добавил Юрий Шалабаев.

Напомним, что 80 800 деревьев и кустарников появились в Нижнем Новгороде к 800-летию города.

При этом в прошлом году было посажено вдвое меньше - 54866 деревьев и кустарников. Увеличение числа посадок в 2021 году связано с тем, что глава города Юрий Шалабаев определил приоритет компенсационного озеленения в натуральной, а не денежной форме. Теперь подрядчик обязан высаживать деревья взамен убранных, а не выплачивать денежные компенсации.