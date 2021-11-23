26 административных дел о нарушении COVID-мер в Нижегородской области рассмотрели в судах

В понедельник, 22 ноября, районные суды Нижнего Новгорода рассмотрели 26 административных дел за нарушение COVID-мер в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как сообщает департамент региональной безопасности правительства Нижегородской области, 21 дело рассмотрели в отношении физических лиц, 4 - в отношении должностных лиц, а еще 1 – в отношении юридического лица. В результате было назначено 9 штрафов: 4 физическим лицам, еще 4 – должностным, и 1 – юридическому.

Напомним, ответственность за нарушение указа губернатора влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа. Сумма штрафа за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Нижегородской области для граждан составляет сумму в размере от 1 000 до 30 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

17 ноября в судах Нижнего Новгорода было рассмотрено 12 административных дел о нарушении COVID-ограничений.

Так, по фактам нарушений требований указа губернатора «О введении режима повышенной готовности» проходило 7 дел - в отношении обычных жителей, 2 дела - в отношении юридических лиц, , 3 дела – в отношении индивидуальных предпринимателей. В результате штрафы были выписаны семерым жителям и одному юридическому лицу.