13,8% школ и детских садов ушли на карантин по ОРВИ и коронавирусу. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Сейчас в регионе идет прививочная кампания против гриппа и COVID-19. Против гриппа привилось уже более 1,2 млн нижегородцев, в их числе более 179 тысяч детей. Бесплатно прививку против гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства, учебы, работы. Оптимальным сроком иммунизации против гриппа является сентябрь - ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.

По информации на 23 ноября, в 13,8% образовательных учреждений региона полностью или частично ушли на карантин ОРВИ и по COVID-2019. В период с 15 по 21 ноября в Нижегородской области отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 6% по сравнению с предыдущей неделей.

Напомним, что Минздрав России разрешил одновременно делать прививки от COVID-19 и гриппа. Изменения внесли в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД- Вак» или «Спутник V». Также единая вакцина от гриппа и COVID-19 скоро станет доступна нижегородцам.