Единая вакцина от гриппа и COVID-19 станет доступна нижегородцам. Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Минздрав России разрешил одновременно делать прививки от COVID-19 и гриппа. Изменения внесли в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД- Вак» или «Спутник V».

- Думаю, скоро появится универсальная вакцина ковид + грипп, — написал Давид Мелик-Гусейнов.

По словам министра здравоохранения, взаимодействие «Спутник V» с вакциной для профилактики гриппа изучили в исследованиях. При одновременной вакцинации не наблюдается снижение иммуногенности обеих препаратов. Также прививки ставятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

Он также добавил, что директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Бриан заявила, что одновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса является безопасным.

Напомним, что нерабочие дни в Нижнем Новгороде объявили с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Соответствующее решение принял региональный Координационный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В это время будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

По словам губернатора Глеба Никитина, организации будут соблюдать требования COVID-безопасности, а посетители должны будут предоставить QR-код или Мультипасс. Посетить можно будет зоопарки и музеи на открытом воздухе - другие организации культуры будут работать в режиме онлайн.