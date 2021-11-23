В Нижегородском районе демонтировали более 100 незаконно установленных сараев и гаражей Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В Нижегородском районе демонтировали самовольно установленные сооружения - более 100 сараев и гаражей. Об этом сообщает районная администрация.

Как уточнили в администрации Нижегородского района, работы по демонтажу в 2021 году проводились на улицах Грузинская, Слобода Печеры, Семашко, Ильинская, Почтовый съезд, Большая Покровская, Костина, Большие Овраги, Нижегородская, Большая Печерская, Ульянова, Сергиевская, Почтовый съезд, Ошарская, Новая, Короленко, Алексеевская, Гребешковский откос, Гоголя, Звездинка и Усилова.

- Демонтаж самовольно установленных конструкций является одной из важнейших задач для комплексного благоустройства района, кроме того, это профилактика пожаров на территории. Мы уже составляем план по демонтажу гаражей и сараев на 2022 год, – отметил начальник управления содержания территории администрации Нижегородского района Константин Лицов.

Напомним, что в ноябре 2021 года демонтировали незаконный павильон на Московском шоссе в Нижнем Новгороде, у дома № 19. У владельца не было законных оснований на самовольно размещенный павильон.

Сейчас место планируют включить в перечень лотов открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов.