Незаконный павильон демонтировали на Московское шоссе в Нижнем Новгороде

Незаконную павильон демонтировали на Московское шоссе в Нижнем Новгороде Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Нижегородский павильон демонтировали в Нижнем Новгороде на Московское шоссе, у дома № 19. У владельца не было законных оснований на самовольно размещенный павильон. Об этом сообщила администрация Канавинского района.

Сейчас место планируют включить в перечень лотов открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов.

- Демонтаж самовольных нестационарных торговых объектов проводится на территории Канавинского района в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 г. № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 г. № 2489) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», - говорится в сообщении.

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