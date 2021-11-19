12 административных дел о нарушении COVID-ограничений рассмотрели в нижегородских судах

В среду, 17 ноября, в судах Нижнего Новгорода было рассмотрено 12 административных дел о нарушении COVID-ограничений. Об этом сообщает департамент региональной безопасности Нижегородской области.

Так, по фактам нарушений требований указа губернатора «О введении режима повышенной готовности» проходило 7 дел - в отношении обычных жителей, 2 дела - в отношении юридических лиц, , 3 дела – в отношении индивидуальных предпринимателей. В результате штрафы были выписаны семерым жителям и одному юридическому лицу.

Сумма штрафа за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Нижегородской области для граждан составляет сумму в размере от 1 000 до 30 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

Напомним, ранее из-за несоблюдения антиковидных мер в Автозаводском районе приостановили работу продуктового магазина.

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