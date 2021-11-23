Валидаторы заработали на семи автобусах в Нижнем Новгороде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Новгороде на семи автобусах заработали валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Об этом сообщает Центр управления регионом в Instagram.

- Сейчас валидаторы работают на семи маршрутах: А5, А33, А23а, А25, А27, А53а, А53б. До конца 2021 года еще 200 стационарных валидаторов на 100 автобусах будут оборудованы принтерами печати и запущены в эксплуатацию. В первом квартале будет установлена третья партия принтеров печати билетов, - пояснили в ЦУР.

История с установкой валидаторов в Нижнем Новгороде длится уже много лет. Впервые устройства начали устанавливать в общественном транспорте в далеком 2013 году, однако тогда что-то не заладилось, и дело так и не довели до конца. В этом году вновь заговорили об установке валидаторов. Те самые семь устройств, которые сегодня, по данным ЦУР, наконец-то заработали, были установлены еще в апреле.

- Процесс упирается в установку принтеров для билетов, - подчеркнули в Центре развития региона.