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Общество23 ноября 2021 5:54

Более 460 млн рублей понадобится Нижнему Новгороду на празднование Нового года

В этом году город станет новогодней столицей России
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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На празднование Нового 2022 года Нижнему Новгороду необходимо 463 млн рублей. Такие цифры озвучил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович на заседании комитета по бюджету и налогам регионального Заксобрания 22 ноября, пишет «Коммерсант».

В этом году Нижний Новгород станет новогодней столицей России, поэтому праздничную программу необходимо продумать более тщательно. По словам Берковича, на подготовке к Новому году АНО «Центр 800» понадобится 343 млн рублей, еще 100 млн рублей потребуется мэрии, которая на эти средства в том числе планирует организовать каток в парке «Швейцария». Еще порядка 20 млн рублей необходимо заложить на световое шоу на стенах кремля.

О том, что Нижний Новгород станет новогодней столицей России, стало известно еще в январе 2020 года, однако до сих пор в правительстве Нижегородской области не могут сказать, какая праздничная программа будет подготовлена для нижегородцев и гостей города.