Более 460 млн рублей понадобится Нижнему Новгороду на празднование Нового года

На празднование Нового 2022 года Нижнему Новгороду необходимо 463 млн рублей. Такие цифры озвучил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович на заседании комитета по бюджету и налогам регионального Заксобрания 22 ноября, пишет «Коммерсант».

В этом году Нижний Новгород станет новогодней столицей России, поэтому праздничную программу необходимо продумать более тщательно. По словам Берковича, на подготовке к Новому году АНО «Центр 800» понадобится 343 млн рублей, еще 100 млн рублей потребуется мэрии, которая на эти средства в том числе планирует организовать каток в парке «Швейцария». Еще порядка 20 млн рублей необходимо заложить на световое шоу на стенах кремля.

О том, что Нижний Новгород станет новогодней столицей России, стало известно еще в январе 2020 года, однако до сих пор в правительстве Нижегородской области не могут сказать, какая праздничная программа будет подготовлена для нижегородцев и гостей города.