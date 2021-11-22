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Общество22 ноября 2021 15:11

800 кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за сутки

И откачали 352 кубометра воды
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Порядка 800 кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за прошедшие сутки. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

В ведомстве отметили, что для устранения последствий прошедшего накануне снегопада были привлечены свыше 400 единиц спецтехники и более 850 дорожных рабочих. В результате с улиц города откачали 352 кубометра воды.

– За минувшие сутки израсходовали 1024 тонны песко-соляной смеси, противогололёдных материалов – 272 тонны и 75 тонн реагента, – конкретизировали специалисты департамента.

Ранее мы рассказывали, что Юрий Шалабаев лично осмотрел уборку улиц и дворов каждого района Нижнего Новгорода. Он остался недоволен работой дворников на придомовых территориях.