800 кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за сутки

Порядка 800 кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за прошедшие сутки. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

В ведомстве отметили, что для устранения последствий прошедшего накануне снегопада были привлечены свыше 400 единиц спецтехники и более 850 дорожных рабочих. В результате с улиц города откачали 352 кубометра воды.

– За минувшие сутки израсходовали 1024 тонны песко-соляной смеси, противогололёдных материалов – 272 тонны и 75 тонн реагента, – конкретизировали специалисты департамента.

Ранее мы рассказывали, что Юрий Шалабаев лично осмотрел уборку улиц и дворов каждого района Нижнего Новгорода. Он остался недоволен работой дворников на придомовых территориях.