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Общество22 ноября 2021 10:08

Юрий Шалабаев остался недоволен уборкой снега во дворах Нижнего Новгорода

Он осмотрел все районы города
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев остался недоволен уборкой снега во дворах города. Накануне он побывал в каждом районе и лично проконтролировал ход очистки территорий.

– В целом ситуация нормальная, несмотря на сильные снегопады и перепады температуры воздуха, дороги чистые, – отметил глава Нижнего Новгорода. – Замечания есть, прежде всего, они касаются уборки дворовых территорий, находящихся в зоне ответственности ДУКов.

Юрий Шалабаев обратил внимание на парковку возле дома №5 по улице Культуры, которую до сих пор не почистили. В прошлом году на уборку снега по этому адресу поступало много жалоб.

– Видно, что дворник сюда не заходил. Конечно, один человек не справится с уборкой снега на такой большой территории, поэтому прошу вас связаться с ДУКом и проконтролировать наличие рабочей силы, – поручил мэр и.о. главы Сормовского района Алексею Рыболовлеву.

Градоначальник добавил, что к некоторым ДУКам есть замечания именно по части нехватки дворников.

– Соберём информацию по количеству дворников, задействованных в уборке дворовых территорий в районах города, и в каком состоянии в итоге находятся придомовые территории, и примем соответствующее решение, – заверил Юрий Шалабаев. – Нужно ровно столько дворников, чтобы сделать двор чистым. Все участники процесса были предупреждены, что на недочёты в работе будем жёстко реагировать.