Пропавшую 10 лет назад Ольгу Шишову ищут в Нижегородской области

Ольга Шишова. Фото: ПСО "Волонтер".

Объявлен поиск Ольги Шишовой из Шахунского района Нижегородской области, сообщает ПСО «Волонтер».

В июне 2011 года женщина ушла из своего дома в поселке Вахтан, но так и не вернулась. На тот момент ей было 32 года, а сейчас уже должно быть 42.

Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза. На груди имеется шрам от ожога.

В день исчезновения Ольга Шишова была одета в цветной хлопчатобумажный халат, а также тапки или сланцы.

- Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО «Волонтер» 8(831) 291-51-51 или инфоргу поиска Ольге по телефону: 8-950-605-40-76, - говорится в сообщении.

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