17-летний подросток с инвалидностью пропал в Нижнем Новгороде Фото: общественный поисковый отряд «Рысь»

17-летний Илья Радаев пропал в Нижнем Новгороде в субботу, 11 сентября. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Рысь», подросток ушел из дома на улице Пушкина и назад не вернулся.

Потерявшие ребенка родственники забили тревогу. Ситуация осложняется еще и тем, что молодой человек является инвалидом.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, волосы русые, глаза голубые. Известно, что в момент исчезновения подросток был одет в серый драповый пиджак и темные брюки. На его ногах — коричневые слипоны.

Любую информацию о место нахождении девочки-подростка следует сообщать волонтерам по телефону 8(831) 28−38−200 или в полицию по каналу связи 102.