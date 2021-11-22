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Общество22 ноября 2021 7:38

Скорую стали чаще вызывать нижегородцы с симптомами ОРВИ

Особенно число вызовов возросло за субботу и воскресенье
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Нижегородцы стали чаще вызывать скорую к пациентам с симпотамами ОРВИ. Об этом сообщил заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram, отметив, что особенно число вызовов возросло за выходные дни.

По его словам, в субботу вызовов по причине ОРВИ стало на 120 больше обычного, а в воскресенье – на 140.

– Остаётся совсем мало времени до нового эпидподъёма. Если вы ещё не вакцинировались, сделайте это как можно быстрее, – подытожил Давид Валерьевич.

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