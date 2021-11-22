Госпитализация пациентов на ИВЛ приостановлена в ГКБ №30 Нижнего Новгорода

Госпитализация пациентов, зависимых от кислорода, приостановлена в Городской клинической больнице №30 в Нижнем Новгороде по причине проведения технических работ. Об этом сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

– Пациенты, зависимые от высокопоточной подачи кислорода, переведены из ГКБ №30 в другие больницы города: ГКБ №12, 28, 29 и больницу имени Н.А. Семашко, – конкретизировал Давид Валерьевич.

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