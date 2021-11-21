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Общество21 ноября 2021 18:56

Погиб 25-летний бывший игрок ФК "Нижний Новгород" Никита Николаев

Обстоятельства его гибели не разглашаются
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Погиб 25-летний бывший игрок футбольного клуба "Нижний Новгород" Никита Николаев. Запись об этом появилась в официальной группе команды в социальных сетях сегодня, 21 ноября, в 00:01.

– Трагически оборвалась жизнь Никиты Николаева, который в 2015-2017 годах провёл 17 матчей за нашу команду, – сказано на странице сообщества. – Он завоевал с ней [с ФК "Нижний Новгород"] в 2017-м путёвку в Футбольную Национальную Лигу. Никите было 25 лет… Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память!

Об обстоятельствам гибели спортсмена не сказано ни слова.

– Фанаты Ротора присоединяются . Соболезнуем, – написал в комментариях один из пользователей.

– Соболезнования родным и близким. Болельщик "Зенита", – добавил следующий комментатор.