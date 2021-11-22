«Был прекрасным сыном и другом»: Близкие прокомментировали смерть 25-летнего нижегородского футболиста Никиты Николаева

Никита Николаев ушел из жизни в возрасте 25 лет. Фото: https://vk.com/fcnn_ru

В минувшие выходные нижегородских любителей спорта потрясла страшная новость о смерти 25-летнего футболиста Никиты Николаева. Несколько лет назад он играл за ФК «Нижний Новгород», а этот сезон провел за богородский «Спартак». Первым о трагедии сообщил его бывший клуб на своей странице в соцсетях. Однако по какой причине оборвалась жизнь молодого красивого парня, не уточнялось. «Комсомолка» связалась с близкими Никиты, которые рассказали, что он был замечательным человеком.

Его маме Ларисе Юрьевне слова даются с трудом. С болью в голосе она вспоминает, как он дорожил близкими, и как был предан своему делу. По ее словам, играть Никите нравилось везде, независимо от масштабов чемпионата.

- Он был самым лучшим: открытым, светлым, добрым, отзывчивым, прекрасным сыном и другом, - с трудом находит слова Лариса Юрьевна в разговоре с корреспондентом «КП – Нижний Новгород». - Все про него только самое хорошее вспоминается. У него было очень много друзей. В последнее время он играл за команду Богородска. Играли и там, и в Нижнем Новгороде, и в других городах.

На вопрос, что же случилось с Никитой, Лариса Юрьевна предпочла не отвечать.

- Ну зачем это вам? Умер и умер, нет человека, - отрезала она.

Также отказались называть причину смерти молодого спортсмена еще несколько знакомых Никиты, с которыми нам удалось пообщаться. Однако от источника, близкого к богородскому клубу, стало известно, что Никита свел счеты с жизнью из-за девушки.

- Была ли какая-то записка, мне неизвестно, - подчеркнул источник «КП».

Кирилл Синицын вместе с Никитой выступал в составе богородского «Спартака», Как и все остальные, он обескуражен случившимся, но подробностей трагедии не раскрывает.

- Он был трудолюбивым, ответственным, всегда переживал, если что-то не получалось у него. Слов нет, простите, - поделился эмоциями футболист.

Примерно то же самое сказал о нем тренер богородской детской футбольной команды «Спартанки» Роман Худяков:

- Классный и добрый парень был. Очень сильный футболист. Это очень печально все.

Нижегородский болельщик Александр Алексеичев внимательно следит за успехами богородчан. Всю актуальную информацию он публикует на странице «Спартака» в соцсетях. И, конечно, он знает, какая атмосфера сейчас царит в стане богородских фанатов футбола.

- Знаете, многие богородские болельщики сами недоумевают от прошедшего Ему бы жить и жить, - сказал он.

Никита Николаев начинал свою карьеру в Нижнем Новгороде. В 2015-2017 годах выступал в качестве защитника в клубах «Волга-Олимпиец» и «Олимпиец» (ныне - «Нижний Новгород»). В составе нижегородской команды он провел 17 матчей и помог ей завоевать путевку в Футбольную национальную лигу. Позднее Николаев продолжил выступления в ПФЛ, но уже в составе «Мордовии» из Саранска. В последующие годы выступал за команды нижегородского региона – «Локомотив РПМ», ковернинскую «Волгу», ФК «Семенов». Сезон 2021 года он провел в богородском «Спартаке». Последняя игра с участием Никиты состоялась 13 ноября со СДЮШОР-8 на стадионе «Северный» в Нижнем Новгороде. Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу богородчан. Таким образом, «Спартак» стал бронзовым призером чемпионата Нижегородской области.

Прощание с Никитой Николаевым состоится 23 ноября в 9:30 в Нижнем Новгороде по адресу улица Памирская, 13. «Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает соболезнования родным, близким и коллегам Никиты.