Мошенники рассылают поддельные квитанции за газ в Нижнем Новгороде

Мошшеники рассылают поддельные квитанции за газовое обслуживание в Нижнем Новгороде, на что горожане стали жаловаться в социальных сетях. Извещение, по их словам, крайне похоже на платёжку ЖКХ. Отличить подделку удалось только по шрифту. Ранее "Комсомолка" рассказывала, можно ли вернуть отправленные злоумышленникам деньги.

Как уже было отмечено, рассчитаны "липовые" платёжки на человеческую невнимательность и плохое зрение пенсионеров. К сожалению, многие нижегородцы действительно оплатили поддельные квитанции за газ.

Пока что в истории с квитанциями-двойниками никто не пострадал, а случайно переведённые деньги были возвращены нижегородцам после обращений в саму компанию, и всё же наживаться на невнимательности людей как-то уж совсем непорядочно.