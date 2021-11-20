Почти четыре тысячи дворников убирают снег во всех дворовых территориях Нижнего Новгорода

Почти четыре тысячи дворников убирают от снега дворовые территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин в процессе инспекционного объезда Нижнего Новгорода.

Как отметил первый заместитель главы администрации города, дорожники и ДУКи приступили к уборке снега своевременно. Сегодня на дворовых территориях работают около 4 тысяч дворников и больше 180 единиц техники.

- По поручению главы города Юрия Шалабаева дороги заранее обработали противогололедными материалами, после чего спецтехника вышла на уборку городских магистралей, а дворники приступили к просыпке и уборке снега на остановках общественного транспорта, тротуарах, придомовых территориях и общественных пространствах. Снегопад ожидаем затяжной, но у нас достаточно запасов противогололедных материалов, а также людских ресурсов и техники для того, чтобы с ним справиться. Ситуация находится под контролем. Я лично докладываю мэру о происходящем дважды в сутки, - уточнил Дмитрий Сивохин.

Напомним, что из-за самого мощного за последние 73 года снегопад в Нижнем Новгороде дорожные службы переходят на усиленный режим работы, а количество спецтехники и рабочих во время круглосуточных дежурств было решено довести до максимума.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал поручение заблаговременно обработать противогололёдными материалами дороги перед прогнозируемыми снегопадами.

Известно, что на борьбу со снегом в эти выходные планируется вывести около 400 единиц техники и 900 дорожных рабочих. Расчисткой последствий снегопада займутся также дворники и работники порядных организаций, отвечающие за содержание общественных пространств, благоустроенных в этом году.