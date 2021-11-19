Около 400 единиц спецтехники задействуют в уборке Нижнего Новгорода из-за надвигающегося снегопада

Уже в эти выходные на Нижний Новгород обрушится самый мощный за последние 73 года снегопад. В связи с этим дорожные службы переходят на усиленный режим работы, а количество спецтехники и рабочих во время круглосуточных дежурств было решено довести до максимума. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Предполагается, что снег начнет идти сегодня ночью и продолжится все выходные. Это серьезный вызов, к которому надо тщательно подготовиться, - объяснил глава города Юрий Шалабаев. – Нас ожидает первый и очень не простой, судя по прогнозам синоптиков, экзамен, по итогам которого те, кто не справился, получат штрафы и выговоры.

На заседании оперативного штаба по подготовке к предстоящему снегопаду, также присутствовали главы районов, которым поручили оперативно инспектировать подведомственные территории, а также руководители ДУКов и подрядных организаций, которые должны качественно организовать уборку снега.

- Мы должны сделать все для того, чтобы в понедельник люди могли спокойно добраться на работу, - подчеркнул градоначальник.

Известно, что на борьбу со снегом в эти выходные планируется вывести около 400 единиц техники и 900 дорожных рабочих. Расчисткой последствий снегопада займутся также дворники и работники порядных организаций, отвечающие за содержание общественных пространств, благоустроенных в этом году.

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