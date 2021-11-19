Живую новогоднюю ель посадили в нижегородском парке «Швейцария»

Высокую живую ель высадили в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде к Новому Году. Хвойное дерево разместили на главной аллее парка, которая располагается напротив центральных ворот у остановки «Медицинская». Об этом сообщается в Instagram аккаунте парка.

В настоящее время новогодняя ёлочка стоит неукрашенной, но, вполне вероятно, что скоро это изменится.

К слову, совсем недавно нижегородцы засыпали вопросами представителей администрации парка «Швейцарии» о новогодней и зимней программе: будет ли обустроена в парке лыжня, проведут ли ярмарку, зальют ли каток?

- В парке будет Новый год! – отвечали они. - Праздник, похожий на сказку.

Сейчас новогодняя программа дорабатывается, но уже очень скоро о ней подробно расскажут в социальных сетях.

Напомним, ранее мы рассказывали, что деревья в парке «Швейцария» подготовили к зиме

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