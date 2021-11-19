Сергей Кириенко прибыл в Нижегородскую область с рабочим визитом

Первыйзаместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко приехал в Нижегородскую область с рабочим визитом. Об этом пишет Telegram-канал «ВОВК».

Предполагается, что Сергей Кириенко посетит финал Всероссийского конкурса «Большая Перемена», так как накануне вошел в роли председателя в наблюдательный совет.

Напомним, что Сергей Кириенко был председателем оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода и приезжал в город в начале августа, чтобы оценить крупнейшие объекты благоустройства. Тогда в ходе осмотра были посещены площадь Горького, улица Большая Покровская, Чкаловская лестница, Нижегородский кремль, парк «Швейцария»,территория ярмарки и Стрелки.

Также Сергей Кириенко проехался от Большой Покровской до улицы Ильинской на ретро-трамвае, следовавшему по маршруту №2.

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